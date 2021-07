Bianca Andrade desabafa para os fãs sobre amamentação: “Não está sendo fácil gente”

A influencer Bianca Andrade desabafou nesta quarta (21), em um rede social, sobre a dificuldade para amamentar o pequeno Cris. No relato, a empresária contou que estava com saudades dos fãs e que a fase tem sido complicada.

“Não está sendo fácil gente. Vou desabafar aqui pra vocês. Meu parto durou 20 horas, né?! Mas, amamentar pra mim está sendo mais difícil que o parto. Tô falando isso com vocês aqui até pra abraçar outras mães que estão nessa fase de puerpério e que estão com dificuldade nessa fase de amamentação. O peito dói demais, o bico do peito racha, sangra, tudo aconteceu comigo.”, relatou.