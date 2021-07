Bianca Andrade relata trabalho de parto de 20 horas: ‘Indescritível’

Bianca Andrade fez um breve relato no Instagram na noite deste domingo (18) sobre o parto do pequeno Cris, fruto seu relacionamento com Fred, do Desimpedidos. O primeiro filho do casal nasceu na última quinta-feira (15), após um trabalho de parto de 20 horas.

“Agora eu entendo exatamente quando falam que a mulher renasce no parto. Eu renasci junto com meu marido e meu bebê. A gente sonhava tanto com esse momento, né meu amor? Com a nossa “pessoinha” no colo!”, escreveu a influenciadora na legenda, ao compartilhar vários cliques e vídeos na maternidade.

Bianca afirmou que a sensação foi indescritível: “Eu só lembro da certeza que eu sentia de tudo, a certeza de ter esse bebê com o amor da minha vida, a certeza de viver um parto normal que não foi fácil para nós, mas eu queria TANTO, com tanta VONTADE que agora me sinto a mulher mais abençoada do mundo por ter vivido como sonhei. Esse momento me transformou e vai ficar pra sempre no meu coração!”, continuou.