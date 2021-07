Bloco As Muquiranas divulga novo tema da fantasia do Carnaval 2022; saiba qual é

O Bloco As Muquiranas divulgou, neste sábado (3), o tema da fantasia do Carnaval 2022: no próximo ano, os foliões irão se vestir de profissionais de saúde. A iniciativa é motivada em agradecimento a categoria que tanto tem se doado para a sociedade diante da pandemia.

Imagem: Divulgação



“O tema do bloco seria Barbie e, como a boneca apresenta várias versões, representando diversas profissões, o nosso tema ganhará um “up”, que fará toda a diferença na trajetória da nossa história. As equipes de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais e todos os colaboradores dos hospitais que, incansavelmente, tem entregado suas vidas para salvar as nossas. No Carnaval 2022, nossas Barbies serão as ‘Doutoras da Alegria’, em homenagem a essa turma que são os verdadeiros heróis”, disse um dos diretores do bloco, Luciano Paganelli.

O bloco desfila circuito Osmar (Avenida), no sábado, segunda e terça de Carnaval, e será animado por Flavinho – A Carreta, Psirico e Parangolé, respectivamente. Os associados que desejarem garantir a fantasia para a festa em 2022, podem se dirigir à sede do bloco ou entrar em contato através do (71) 3328-5820, para informações de aquisição do KIT por meio de PIX. No atendimento presencial, todos os protocolos de segurança exigido pelas autoridades estão sendo cumpridos.