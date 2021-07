bloqueios ajudam dinheiro a chegar em quem precisa, diz Ministro

O Ministro da Cidadania, João Roma, voltou a falar nesta sexta-feira (30), sobre os cancelamentos no Auxílio Emergencial. De acordo com o chefe da pasta, os bloqueios nas contas dos brasileiros seriam importantes para impedir que fraudes aconteçam. E isso seria importante para as pessoas que realmente precisam do benefício.

“Desde o início da pandemia, o Ministério da Cidadania trabalha no combate a fraudes, garantindo que o pagamento do beneficio do governo federal chegue com segurança aos cidadãos que mais precisam”, disse o Ministro, que também falou sobre a questão dos polêmicos bloqueios nas contas de mães solo.

“Um processo de análise interna levou à suspensão de mais de 600 mil benefícios para avaliação de inconformidades. Entre esses casos, estão 136 mil mães solo, das quais 109 mil já foram desbloqueadas. E elas poderão conferir as informações sobre o desbloqueio entre os dias 03 e 04 de agosto”, disse ele em um texto publicado em seu site oficial pessoal.

De acordo com os dados do próprio Ministério da Cidadania, no entanto, o número de pessoas que passaram pelo bloqueio é bem maior. É que nesse texto, o Ministro considera apenas os casos de mães solo. A quantidade real de cancelamentos que aconteceram entre abril e junho deste ano é de 2 milhões de indivíduos.

Boa parte desses casos aconteceram depois de análises do Dataprev. Trata-se portanto do órgão do Governo Federal que serve justamente para verificar se os usuários do programa seguem atendendo a todos os requisitos do projeto. Quem deixar de seguir todas as regras passa pelo cancelamento. E muita gente não pode nem contestar o resultado.

Fraudes no Auxílio

De acordo com dados do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria Geral da União (CGU) o Governo chegou a pagar bilhões de reais em repasses indevidos no Auxílio Emergencial do ano passado.

É justamente por isso que a ordem dentro do Palácio do Planalto segue sendo tentar evitar que esse cenário se repita. Por isso, eles estão fazendo com que o Dataprev analise as contas desses brasileiros.

E vale lembrar que essas a análises acontecem com bastante frequência. De acordo com informações de bastidores, a ideia do Dataprev é fazer um pente fino contínuo para evitar que qualquer tipo de pagamento indevido aconteça.

Reclamações nas redes

O Governo Federal, no entanto, não está escapando de reclamações nas redes sociais por esse motivo. Milhares de pessoas estão usando as suas contas online justamente para reclamar desses cancelamentos do Dataprev.

Em geral, esses indivíduos estão dizendo que o Governo estaria apresentando justificativas irreais para fazer esses bloqueios. O Dataprev, no entanto, alega que boa parte dessas pessoas podem contestar a negativa no site da consulta do Auxílio.

De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 37 milhões de brasileiros são beneficiárias do Auxílio Emergencial no Brasil. Os valores do programa seguem os mesmos desde o início dos pagamentos. Eles variam entre R$ 150 e R$ 375.