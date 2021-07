Blu oferece vagas CLT – Notícias Concursos

A fintech brasileira Blu oferece vagas CLT para diversas áreas, como Tecnologia, Financeiro, Marketing e Design. Ao todo, são 30 oportunidades para atuação na empresa, que oferece um conjunto de soluções financeiras para facilitar a relação entre varejistas e seus fornecedores, reduzindo o risco de crédito na cadeia e trazendo eficiência nas duas pontas.

Dentre as vagas disponíveis, destacam-se as posições de Analista de CRM de Aquisição, Analista de Marketing de Performance, Analista de Negócios, Analista de Sistemas, Assessor de Relacionamento CX Ativo, Business Analyst – foco FP&A, Coordenador FP&A, Desenvolvedor(a) Backend Junior – Ruby, Desenvolvedor(a) Backend Pleno – Ruby, Desenvolvedor Backend Senior – Ruby, Estagiário de Gestão e Desempenho, Product Designer, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com o cargo desejado, mas é fundamental que os candidatos compartilhem dos valores e desejem crescer junto com a empresa.

A Blu está localizada no Rio de Janeiro (RJ), mas as vagas são para atuação na modalidade de trabalho remoto. Os contratados receberão salário compatível com o mercado, além de de benefícios, como vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, auxílio internet, descontos em cursos universitários e de inglês (extensível para dependentes legais, filho(s) e/ou cônjuge), day off no dia do seu aniversário, entre outros.

Além disso, a Blu oferece treinamentos, reuniões de compartilhamento de resultados, palestras e encontros online periodicamente, a fim de promover o aprendizado contínuo e o desenvolvimento de sua equipe.

Como se candidatar às vagas da Blu

Os interessados em concorrer a qualquer uma das oportunidades oferecidas pela Blu deverão acessar o site https://vemprablu.gupy.io/ para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo.

Aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos.