Boa Esporte-MG 0 x 0 Ferroviária-SP – Locomotiva é freada, mas segue na liderança

Varginha, MG, 17 (AFI) – Boa Esporte e Ferroviária jogaram neste sábado pela sétima e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série D. Em partida equilibrada, os dois times empataram sem gols no Estádio Dilzon Melo, o Melão, em Varginha (MG).

CLASSIFICAÇÃO

O time de paulista vinha de cinco vitórias seguidas e agora está há seis sem perder. Com isso, segue na liderança do Grupo A6 com 16 pontos, quatro a mais do que os mineiros, que aparecem em terceiro.

O JOGO

O primeiro tempo não teve muitas oportunidades e o time paulista só conseguiu chegar com perigo pouco antes do intervalo. Nando Carandina cruzou para Marquinhos, que cabeceou por cima do goleiro. O lateral Richard, porém, evitou o que seria o gol.

A Ferroviária continuou com mais posse de bola na etapa final e teve boa chance após vacilo da zaga. Gleyson tinha opção do passe, mas decidiu chutar e a bola foi por cima. Na última chance, Gleyson desta vez acionou Léo Castro, mas o atacante, com gol aberto, perdeu.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a se reencontrar na oitava rodada. Desta vez se enfrentam na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), no próximo sábado, às 15h.