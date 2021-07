Boa Esporte-MG 1 x 1 Rio Branco-ES – Com gol no fim, mineiros empatam e seguem no G4

Varginha, MG, 31 (AFI) – Boa Esporte-MG e Rio Branco-ES fizeram um jogo equilibrado neste sábado, pela nona nona rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Jogando no Estádio Dilzon Melo, os capixabas saíram na frente, mas os mineiros arrancaram o empate no finalzinho.

Com o resultado, o Boa Esporte chegou a 13 pontos, ainda dentro do G4, na quarta posição, mas ainda pode sair do seleto grupo. O Rio Branco agora tem nove pontos em sexto lugar.

O JOGO

A partida começou movimentada e com pênalti a favor do Boa logo aos quatro minutos, mas o árbitro voltou atrás após consultar o auxiliar. Os times até criaram algumas chances, mas os gols só saíram mesmo no segundo tempo.

Aos 28 minutos, Edinho faz boa jogada e acionou João Paulo, que cruzou para a área. O rebote ficou com Edinho, que chutou firme e abriu o placar.

Quando tudo indicava vitória capixaba, porém, o Boa Esporte arrancou o empate. Aos 45 minutos, Willian Mococa cobrou falta e cruzou para a área. A bola ficou viva e Aruá subiu bem para mandar de cabeça. A bola ainda contou com desvio no zagueiro antes de entrar.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a décima rodada. No sábado, às 16h, o Boa Esporte visita o Uberlândia-MG, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). No domingo, às 15h, o Rio Branco faz o clássico com o Rio Branco VN-ES no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).