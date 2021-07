Boa Esporte-MG 2 x 2 Uberlândia-MG – Duelo de mineiros termina empatado na Série D

Varginha, MG, 03 (AFI) – Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, Boa Esporte e Uberlândia realizaram o confronto de mineiros, no estádio do Melão, em Varginha. A partida terminou empatada em 2 a 2. Aruá e Lucas Coelho marcaram para os donos da casa e Matheus Mendes e Ingro, nos acréscimos, deixaram tudo igual.

Com um ponto conquistado por cada equipe, Boa Esporte e Uberlândia somam oito pontos e seguem na briga pela ponta da tabela no grupo A6.

NO SUFOCO

A partida começou bastante movimentada. Aos 19 minutos da primeira etapa, a defesa do Uberlândia deu mole e a bola sobrou para Willian Mococa dentro da área. O camisa 11 tem tranquilidade e faz o passe para dentro da pequena área. Aruá chega e abre o marcador.

O Boa ampliou o placar aos 26 minutos, em mais uma bobeira da zaga adversária. Lucas Coelho, artilheiro boveta, com tranquilidade, cortou o defensor na entrada da área e bateu cruzado.

Se a primeira etapa só deu Boa Esporte, na segunda etapa foi a vez do Uberlândia mostrar para o que veio. Aos 12 minutos, Matheus Mendes descontou o placar. Já nos acréscimos, após bola alçada de longe na área, Matheus Mendes escorou para a pequena área. Ingro acredita na jogada e cabeceia para marcar o gol de empate.

PRÓXIMO COMPROMISSO

Na próxima rodada o Boa Esporte vai até o Espírito Santo para enfrentar o Rio Branco-ES, no domingo (11), às 15h. Já o Uberlândia, recebe o Rio Branco VN-ES, no domingo (11), às 16h.