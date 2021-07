Boa Esporte-MG x Ferroviária-SP – Locomotiva quer encerrar turno na ponta e com melhor campanha geral

Varginha, SP, 16 (AFI) – Ferroviária e Boa Esporte entram em campo neste sábado, às 17h, no Estádio Dilzon Melo, o Melão, pela sétima e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série D. Os paulistas querem se manter na lidernaça e os mineiros ampliar vantagem no G4.

Com cinco vitórias seguidas, a Ferroviária vem embalada e lidera o Grupo A6 com 15 pontos. Esta é maior sequência positiva do time em competições nacionais, o que também o coloca com a melhor campanha geral nesta edição.

Com 11 pontos, o Boa Esporte está em terceiro lugar, com cinco pontos de vantagem para o quinto colocado Rio Branco VN-ES. Há quatro jogos sem perder, os mineiros querem a segunda vitória seguida para colarem nos líderes.

BOA ESPORTE

Com semana intensa de treinamentos, o técnico Gabardo Júnior ainda tem algumas dúvidas para escalar o time que só serão definidas em cima da hora. O zagueiro Windson, que estava lesionado, está recuperado, assim como os volantes Zé Augusto e Romeu e o meia Marcelinho. O Aruá, que entrou no lugar de Zé Augusto, está bem e deve permanecer no time.

“É um time muito forte, que vem de uma sequência boa. Precisamos ter atenção nos minutos finais, pois estamos sofrendo alguns gols. Esses dois jogos serão de suma importância para nos mantermos em uma situação confortável”, disse o zagueiro Richard.

FERROVIÁRIA

Desta vez, o técnico Elano não terá força máxima para decidir a escalação. Isso porque o volante PH levou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. Já o meia Guilherme Bala está com lesão na coxa direita e foi vetado pelo departamento médico.

Embora não tenha confirmado, Elano deve escolher Marquinhos para assumir a vaga de PH. Mais avançado, Guilherme Castro é uma opção. Ele vinha se recuperando de lesão no tornozelo e é novidade na lista de relacionados.

“Independente das vitórias que tivemos, o jogo de amanhã é muito duro. O Boa tem força em casa, tem jogadores que conheço e é bem treinada. Precisamos ter respeito e o entendimento total da equipe ao longo dos 90 minutos para fazermos nosso jogo e buscarmos a vitória”, alertou Elano.