Boavista-RJ 0 x 1 Inter de Limeira-SP – Time de ex-Corinthians desencanta e cola no G4!

Saquarema, RJ, 11 (AFI) – Dyego Coelho, finalmente, deu a primeira vitória à Inter de Limeira na Série D do Campeonato Brasileiro. O clube paulista superou o Boavista, por 1 a 0, na tarde deste domingo, em pleno Elcyr Resende, em Saquarema, pela sexta rodada.

Com o gol de Gabriel, a Inter de Limeira deixou a lanterna do Grupo A7 e pegou o elevador, subindo para a quinta posição com seis pontos, a três do G4. O Boavista, que poderia assumir a liderança, parou na quarta colocação com nove pontos.

“BRAÇÃO”

“Informamos que o ônibus que transportava a delegação da Internacional na tarde deste domingo (11), ao adentrar o Estádio Elcyr Resende, acabou colidindo com sua parte lateral contra um poste de iluminação. Apesar do susto, todos os passageiros, incluindo os dois motoristas, nada sofreram”, diz a nota oficial da Inter de Limeira.

GUARDOU!

Quando a bola rolou, a Inter de Limeira não foi “barbeira”. Pelo contrário! Soube acertar o alvo. Aos 17 minutos, Elácio roubou a bola, serviu Donizete que tocou para Gabriel. Ele girou e bateu firme de canhota para abrir o marcador.

O Boavista poderia ter empatado aos 23 minutos. Marquinhos levou para o fundo, cortou e tomou o “rapa” no tornozelo de Eduardo Melo. Na cobrança, porém, Marquinhos telegrafou o canto e Rafael Pin defendeu o pênalti sem dar rebote.

VERDÃO NA PRESSÃO!

No segundo tempo, o Boavista foi em busca do empate. Aos 10 minutos, Lucas Lourenço encheu o pé da entrada da área e Rafael Pin espalmou. No rebote, Jefferson Renan fuzilou, mas Pin defendeu com o pé. Esse segundo lance já estava parado por impedimento.

Aos 39 minutos, Lucas Lourenço soltou o pé de fora da área e exigiu grande defesa de Rafael Pin. O Boavista bem que tentou o empate, mas a Inter de Limeira se fechou e mostrou força defensiva para garantir a vitória.

PRÓXIMOS JOGOS

Na sétima rodada, o Boavista pegará outro clube paulista, desta vez, a Portuguesa no sábado (17), às 19 horas, no Canindé, em São Paulo. A Inter de Limeira, por sua vez, receberá o Rio Branco no Major Levy Sobrinho, no mesmo dia, mas às 17 horas.