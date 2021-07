Boavista-RJ 1 x 1 Cianorte-PR – Empate com emoção até o final

Saquarema, RJ, 03 (AFI) – Em jogo movimentado e com gols no final, Boavista-RJ e Cianorte-PR empataram por 1 a 1 na tarde deste sábado. Os times jogaram no Estádio Elcyr Resende, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série D.

Com o resultado, o Boavista segue na liderança com nove pontos, mas corre risco de perder a posição até o fim da rodada. O Cianorte está com cinco pontos na briga pelo G4.

O JOGO

Os dois times tiveram boas oportunidades no primeiro tempo. O Cianorte tentou mais chutes de fora da área, com Morelli, logo no começo, e Maurício, de falta, por exemplo. O Boavista tentava construir mais jogadas pelo chão, mas não conseguia espaço para finalizações. Em um lance, Ralph arricou chute do meio-campo, mas não acertou o alvo.

No segundo tempo, o Cianorte chegou com perigo aos 16 minutos, quando Morelli chutou dentro da área com perigo. O Boavista não conseguiu chegar ao gol adversário, enquanto os visitantes chegaram bem em chute de Rodrigo Alves. A finalização saiu fraca, mas o goleiro soltou e assustou a defesa.

GOLS NO FIM

Até que no final da partida, em jogada de escanteio, o zagueiro Eduardo Doma apareceu dentro da área e chutar para abrir o placar. Quando tudo se encaminhava para a vitória do Cianorte, o Boavista teve um pênalti a seu favor aos 58 minutos, convertido por Marquinhos, no último lance. O jogo teve muitos acréscimos, pois teve uma paralisação para atendimento médico após choque de cabeça.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana pela sexta rodada diante de times paulistas. No sábado, às 15h, o Cianorte visita o Santo André, no Distrital de Inamar, em Diadema (SP). Já no domingo, às 16h, o Boavista recebe a Inter de Limeira no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ).