Boavista-RJ x Inter de Limeira – Leão da Paulista tem parada dura fora de casa

Saquarema, RJ, 09 (AFI) – Sem nenhuma vitória em cinco jogos, a Inter de Limeira tem parada duríssima neste domingo, quando visitará o Boavista-RJ, às 16 horas, no estádio Bacaxá, em Saquarema (RJ), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

Se a Inter de Limeira quiser sonhar com classificação, o time terá que mudar completamente seu estilo de jogo e encerrar de uma vez por todas a série de cinco partidas sem vitória. São três empates e duas derrotas, campanha que deixa o time na penúltima posição do Grupo 7 com três pontos.

Só que o time paulista terá pela frente um adversário cheio de moral e que ainda não perdeu na Série D. São três empates e duas vitórias até agora, retrospecto que deixa o time em terceiro lugar com nove pontos – mesma pontuação que o líder Madureira e vice-líder Portuguesa, só que em desvantagem nos critérios de desempate.

ALVIVERDE ANIMADO

Como não poderia ser diferente, o clima no Boavista é o melhor possível. O time tem feito excelente campanha e mostrado qualidade na defesa, tanto é que tem a menos vazada do Grupo 7. O atacante Luís Felipe comentou a fase vivida pelo time até agora na competição.

“Estamos invictos e temos a melhor defesa do grupo. Nosso início está sendo sólido e nos dá esperança para alcançarmos o que almejamos que é a classificação. Pensamos passo a passo e nosso objetivo imediato é derrotar a Inter de Limeira no próximo domingo para seguir na ponta”, disse o jogador.

INTER DE LIMEIRA COM MUDANÇAS?

Depois de perder para o Santo André, a Inter de Limeira ainda segue em busca de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Série D. A derrota deixou o treinador Dyego Coelho com uma pulga atrás da orelha e provavelmente o time terá mudanças.

O zagueiro Danilo volta de suspensão e deve assumir a posição de Eduardo Melo. Quem também pode aparecer no time titular é o atacante Matheus Porto, que chegou recentemente vindo do Vila Nova-GO.

Olhando para o retrospecto de Dyego Coelho, o atacante tem grandes chances de estreia, já que o treinador sempre utiliza as contratações recentes.

O zagueiro e capitão Renan Fonseca comentou sobre o início ruim da Inter e pediu equilíbrio ao elenco para iniciar uma reação.

“Realmente não estamos fazendo uma excelente campanha, estamos com algumas dificuldades e como equipe não existe setor defensivo, setor ofensivo. São 11 ali dentro do campo, atacam os 11 e 11 defendem. Temos que ter equilíbrio para conseguir a primeira vitória”, disse.