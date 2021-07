Boavista-RJ x Portuguesa-RJ – De olho na ponta, Lusa busca mais uma vitória diante do Verdão

Rio de Janeiro, RJ, 23 (AFI) – Boavista e Portuguesa voltam a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro Série D. Neste sábado, às 15h, duelam no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ), pela oitava rodada, abrindo o segundo turno. Os paulistas miram a liderança enquanto os fluminenses querem seguir no G4.

Na última rodada, os times se enfrentaram em São Paulo (SP) e os mandantes venceram por 3 a 0, chegando a 12 pontos, na vice-liderança do Grupo A7, atrás apenas do Madureira, que tem 13. O Boavista, com a derrota, ficou com nove pontos, fechando o G4 em quarto lugar.

BOAVISTA

O técnico Leandrão não tem desfalques para a partida. Mesmo com a derrota fora de casa, o treinador não deve fazer tantas alterações na escalação. O foco será ajustar o posicionamento, principalmente defensivo para reencontrar a vitória.

PORTUGUESA

Não se sabe se Marchiori repetirá a escalação, mas ele tem essa possibilidade, pois os mesmos jogadores estão disponíveis. Porém, o meia Raphael Luz voltou a treinar e participou normalmente das atividades da semana, sem reclamar de dores, e pode aparecer novamente entre os titulares.

O volante Queven, recém-contratado pela Portuguesa, foi relacionado e pode aparecer pelo menos no banco de reservas rubro-verde.