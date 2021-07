BoaVista SCPC abre empregos em várias regiões do país

A BoaVista SCPC abre empregos em várias regiões do Brasil, garantindo benefícios exclusivos aos novos colaboradores! Se você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, não pode perder essa chance! A SCPC é um ambiente dinâmico, jovem e antenado no processo de transformação digital. A empresa faz a aplicação de alta inteligência analítica, construindo soluções de excelência para seus clientes.

BoaVista SCPC abre empregos pelo país

A empresa está divulgando oportunidades que proporcionam plano de saúde, consignado, home office, participação nos lucros, previdência privada, sala de jogos, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição e muitos outros. Veja os cargos disponíveis pela SCPC!

Analista de Produtos Pleno – São Paulo;

Analista de Marketing Pleno – Barueri;

Analista de Planejamento Comercial Estratégico Sr – Barueri;

Gerente de Compliance – Barueri;

Gerente de Contas (Recife);

Analista de Qualidade de Dados Pleno – Barueri.

Como se inscrever

Para efetivar a inscrição, os interessados devem acessar a página de participação, selecionar a vaga pleiteada e cadastrar currículo. A BoaVista SCPC abre empregos e busca por talentos que complementem a rotina de sucesso da empresa!

Os candidatos devem realizar a leitura de todos os critérios exigidos, bem como as atividades a serem desempenhadas pelos novos colaboradores!

