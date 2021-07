Boca Rosa e Fred exibem detalhes do quarto do filho: ‘coisa fofa’

Desenho em formato de campo de futebol no teto, decoração em tons de roxo, bolas com outros bichos de pelúcia e muito mais. O quarto do filho de Bianca Rosa e Fred, Cris, está um verdadeiro escândalo. No instagram, o youtuber compartilhou detalhes do cômodo nesta quarta-feira (28).

“Olha que coisa mais fofa o quarto do nosso pequeno Cris!… A gente chama esse canto de céuzinho, porque quando entramos nele, a gente deixa todos os problemas da porta pra fora e fica aproveitando cada momentinho e essa paz com nosso neném. Além disso, o quarto ficou exatamente do jeitinho que a gente imaginou e tem até enxoval exclusivo que foi criado pelo papai aqui…”, escreveu Fred na legenda.