Boca Rosa ganha festa para baby Cris: “Vocês são demais”

Bianca Andrade ficou emocionada com a surpresa que recebeu neste sábado (24) em homenagem ao nascimento do primeiro filho, Cris.

A empresária compartilhou a celebração em uma rede social. “Minha família, vocês são tudo pra mim! Vocês são demais!!”, disse Boca Rosa no registro com o filho e Fred.

De acordo com a Revista Quem, na sexta (23), os pais de baby Cris comemoraram 1 semana de vida do pequeno. Bianca deu a luz no dia 16 de julho, em uma maternidade de São Paulo. O bebê nasceu de parto normal, com 51 cm e 3,7 kg.