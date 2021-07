Bolsa Família: Adiada revisão dos cadastros por mais 180 dias

Em razão da pandemia decorrente da Covid-19, o Ministério da Cidadania decidiu prorrogar a realização da revisão dos cadastros do Bolsa Família e CadÚnico por mais 180 dias

A iniciativa prevê a manutenção da regra de distanciamento social, que visa evitar aglomerações em estabelecimentos e postos de cadastramento, a fim de não colocar a vida dos cidadãos em risco.

A decisão foi estabelecida por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU). A nova medida implementa a suspensão da revisão e verificação cadastral de beneficiários do Bolsa Família. No mais, o texto também proíbe o bloqueio do benefício sem acompanhamento dos critérios do programa.

Com relação a gestão dos municípios sobre os benefícios, a portaria considera a suspensão das aulas, logo, também estão suspensas qualquer alteração cadastral. Por fim, os cálculos referentes aos valores repassados aos munícipios também estão bloqueados temporariamente.

O procedimento de revisão vem sendo prolongado desde o ano passado devido a pandemia. Segundo a previsão da equipe da Cidadania, as análises devem retornar após o encerramento do Auxílio Emergencial.

Você Pode Gostar Também:

Prorrogação do auxílio emergencial

O Governo Federal ainda não liberou o calendário com as novas parcelas do auxílio emergencial para o público geral. Até o momento, apenas os segurados do Bolsa Família já sabem as datas dos próximos pagamentos.

Confira o calendário do Auxílio Emergencial para o Bolsa Família

Número final do NIS 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 18 de agosto 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 19 de agosto 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 23 de agosto 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 24 de agosto 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 25 de agosto 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 26 de agosto 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 27 de agosto 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 30 de agosto 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 31 de agosto 30 de setembro 29 de outubro

Veja também: Nome do Bolsa Família pode ser mudado para “Auxílio Brasil”