Bolsa Família terá 50% de reajuste; saiba quando

O Bolsa Família deve ser reajustado em 50%, defendeu o presidente do país, Jair Bolsonaro (sem partido). O prazo para isso acontecer? “Novembro ou dezembro “, afirmou.

Ele ainda criticou o ex-presidente Lula que lidera as pesquisas de intenção de voto.

“Alguém sabe qual a média do Bolsa Família? R$ 190. O auxílio emergencial começou com R$ 600, e está em R$ 250 agora. Diminuiu porque não tem como endividar mais. Estamos acertando o 50% de reajuste no Bolsa Família para novembro ou dezembro, e tem gente que quer a volta de quem arrebentou o Brasil”, disse.

“É pouco? Sei que é pouco, mas é o que a nação pode dar. Alguns falam em mudar de nome, eu não estou preocupado em mudar de nome, eu quero atender a população”, completou.

Bolsonaro também confirmou que o novo nome pode ser “Renda Cidadã”.

A ideia seria se apoiar no projeto para lanças a candidatura do presidente Jair Bolsonaro para 2022.

Dinheiro do Bolsa Família não é garantido

Uma das críticas feitas por especialistas é que o dinheiro para reformulação do programa ainda não existe.

Isso porque a ideia do governo é aprovar a reforma tributária e incluir os valores por meio da alteração no imposto de renda – com a tributação de dividendos.

Entenda mais:

“Estão criando uma peça de ficção para o orçamento do novo Bolsa Família. O relatório da reforma tributária diminui a arrecadação do governo, e os secretários de Fazenda de estados e municípios dizem que a proposta também diminuirá os repasses que eles recebem. Como vão bancar o Bolsa Família se prefeitos e governadores são contra o relatório da reforma? A reforma tributária pode não ser aprovada, e os recursos que garantiriam o programa social não vão existir”, afirmou ao Uol, o economista Raul Velloso.

Se isso irá se realizar ainda não se sabe, mas o governo federal planeja lançar o Bolsa Família na sequência do término do auxílio emergencial.

A ideia do do governo é pagar o auxílio emergencial até que a população adulta tenha sido vacinado, contra a Covid-19, com pelo menos a 1ª dose.