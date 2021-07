Bolsonaro: Bolsa Família com valor mínimo de R$300

O presidente da república, Jair Bolsonaro, fez um novo pronunciamento nesta semana referente ao Bolsa Família. O chefe do executivo informou que o programa social deve voltar com os pagamentos após o término do auxílio emergencial.

Bolsonaro ainda reafirmou que o valor mínimo do Bolsa Família será de R$ 300, mesmo que o Ministério da Economia já tenha declarado que não possui recursos suficientes para disponibilizar tais valores, sugerindo uma nova mensalidade média de R$ 250.

Atualmente, o Bolsa Família disponibiliza um valor médio de R$ 192 as famílias atendidas. Diante disso, ao comparar esta quantia com o valor proposto pelo presidente, pode-se observar um acréscimo de 56,25% sobre o benefício.

A reformulação do programa faz parte da estratégia de reeleição de Bolsonaro em 2022, embora o Bolsa Família tenha sido criado e implementado pelo candidato da esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva.

Diante os debates sobre o novo Bolsa Família, o ministro da Cidadania, João Roma, também se pronunciou sobre o assunto. Ele ressaltou que também deseja a ampliação no número de beneficiários do programa.

“Já em novembro, entraremos com um novo programa social do governo, fortalecido e ampliado, para que os brasileiros possam também avançar cada vez mais não só com o suporte do Estado brasileiro para essa situação de vulnerabilidade, mas que ele possa vencer e avançar na sua situação e na sua qualidade de vida”, disse o ministro.

Com relação ao custeio para o novo Bolsa Família, no início deste mês um novo texto referente a reforma tributária foi enviado para análise no Congresso Nacional. Por meio dele,0 os recursos oriundos da arrecadação tributária incidente sobre os lucros e dividendos seriam utilizados para o financiamento da reformulação.

Todavia, haveria a necessidade de reduzir a alíquota cobrada pelo Imposto de Renda para as empresas de 20% para 15%. A questão tem recebido engajamento a fim de impulsionar a aprovação da reforma tributária.

