BOMBA! Diretoria de clube da Série D denuncia tentativa de manipulação de resultado

Rio Branco, AC, 4 (AFI) – A diretoria do Penarol, clube do Amazonas, que vem fazendo boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série D, está denunciando eventual manipulação de resultados para sites de apostas, e também, aliciamento de seus jogadores.

Segundo a diretoria do Leão da Velha Serpa, um “investidor” do Acre procurou o técnico Vaguinho – ex-auxiliar do falecido técnico Vadão – para propor venda de jogo. Para o presidente Lúcio Barros, a maneira mais justa de solucionar o caso foi denunciar. Na sede da Polícia Federal do Acre, diretores do clube fizeram boletim de ocorrência para registrar o ocorrido.

NA JUSTIÇA!

Segundo relatos, essa não foi a primeira vez que acontece esse tipo de caso. O presidente do Penarol, Lúcio Barros, comunicou os atletas da denúncia e ressaltou que o departamento jurídico do clube estará a frente da situação.

“Pra nós é caso encerrado. Agora é com a justiça!”