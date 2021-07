Boninho começa análise dos inscritos para o BBB 22 e revela: ‘Mais de 100 mil pessoas’

Boninho nem bem finalizou os trabalhos em No Limite e já está focado em outro sucesso da Globo. O diretor anunciou nesta quarta-feira (14) que começou a analisar os inscritos para a próxima edição do Big Brother Brasil. A previsão é que o reality vá ao ar a partir de janeiro do próximo ano.



Segundo ele, no total, foram mais de 100 mil inscrições. Além disso, enfatizou que não irá ignorar nenhum dos perfis. “100.200 pessoas. Só hoje, no Sudeste, abrimos mais 25 mil vagas que preencheram esse número. Agora a nossa equipe vai trabalhar para olhar todo mundo, essas 100.200 pessoas, e ver quem tem a chance de entrar no Big 22. Você está nessa? Bora torcer”, disse Boninho em seu perfil no Instagram.

Veja: