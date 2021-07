Boninho diz que inscrições do ‘BBB 22’ podem reabrir; veja os detalhes

Dois dias após o anúncio do fim das inscrições para o BBB 22, Boninho revelou que há chances da produção do programa reabrir as inscrições para aqueles que não conseguiram concluir todos os requerimentos do cadastro. O diretor da Rede Globo disse, em uma rede social, que o último dia de inscrições teve um pico de mais de 400 mil pessoas. Mas, que somente os cadastros completos serão analisados. As informações são do site UOL.