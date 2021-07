‘Boom’ na imunidade: aprenda a fazer uma receita de caldo de alho poró

O alho-poró é uma verdura que ajuda a fortalecer a imunidade e a equilibrar o sistema digestivo. Isso porque ele é rico em fibras alimentares (que concedem mais saciedade) vitaminas do complexo B, C e minerais. Ela não é muito comum no cardápio do dia a dia, mas se você está buscando dar um ‘boom’ na sua saúde, essa é a sua oportunidade. Confira só essa receita maravilhosa de caldinho de alho poró. Ela é rápida e prática. Leva apenas 40 min pra ficar pronta e o rendimento de 4 porções. As informações são do site Taeq.