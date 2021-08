Boschilia não teme cobrança e concorda com protesto da torcida do Internacional

Porto Alegre, RS, 31 (AFI) – Se antes do jogo o clima estava tenso com protesto da torcida, o clima piorou e a crise aumentou no Internacional após o empate sem gols com o Cuiabá por 0 a 0 na noite deste sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes da partida, a delegação do Inter foi alvo de protestos de um grupo de torcedores em frente ao hotel que serve de concentração ao clube. Os principais alvos da manifestação foram os jogadores Rodrigo Dourado e Thiago Galhardo. A torcida jogou pipoca nos atletas e a polícia militar teve que fazer uma barreira na entrada dos atletas no ônibus. Na saída do ônibus para o estádio, alguns rojões foram disparados em direção ao ônibus,

Após o jogo, o meia Boschilia minimizou o ocorrido e disse concordar com o protesto.

“A torcida está certa de cobrar a gente, não vemos tendo bons resultados, é trabalhar com essa pressão para reverter isso”, minimizou.

Sobre o jogo deste sábado, o atleta concordou que a equipe criou pouco e não esteve bem. “Acho que alguns jogos a gente está criando, outros estão sendo muito abaixo, temos que assumir isso. Agora é trabalhar, única forma de reverter o momento e melhorar é trabalhar e tendo atuações melhores”, explica.

O empate deixa o Internacional na 14ª colocação, com 15 pontos e confirma o péssimo desempenho do time gaúcho no Beira Rio neste Brasileiro. Dos 21 pontos que disputou em casa, ganhou apenas seis. Em Porto Alegre, de sete jogos disputados, venceu apenas um (Juventude), empatou três (Sport e Ceará, além do Cuiabá) e perdeu três (Atlético-MG, Palmeiras, São Paulo).

A única coisa a se comemorar no Internacional foi o retorno do atacante Paolo Guerrero. O centroavante não jogava desde o dia 26 de maio. Recuperado de uma artroscopia no joelho direito, ele entrou como titular e atuou durante todo o primeiro tempo, sendo substituído por Vinícius Mello.

Pela 15ª rodada, o Internacional jogará no domingo (8) diante do Flamengo, no Maracanã. Nesta partida, não terá o lateral-esquerdo Moisés, expulso no final da partida cntra o Cuiabá.