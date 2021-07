Botafogo-PB x Manaus-AM – Belo e Gavião fazem duelo direto pelo G4 do Grupo A da Série C

João Pessoa, PB, 09 (AFI) – Botafogo-PB e Manaus irão se enfrentar em um duelo direto pelo G4 do Grupo A neste sábado (10) em um dos jogos que irá movimentar a sétima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, que será disputado no Estádio Almeidão, às 19h. Enquanto o time manauara tenta manter a vice-liderança da chave para continuar na cola do líder Paysandu, o Belo busca a recuperação para seguir na briga para entrar na zona de classificação.

Com um retrospecto de três vitórias, um empate e duas derrotas em seis jogos, o Manaus soma dez pontos e está apenas um atrás do líder Paysandu, que tem onze. Do outro lado, o Botafogo-PB tem oito pontos ganhos e aparece em quinto, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Uma delas, inclusive, foi na rodada passada, contra a Tombense-MG, por 2 a 0.

BOTAFOGO-PB

Com um treino na tarde desta sexta-feira (09), o Botafogo-PB finalizou a sua preparação para encarar o Manaus. Para o duelo, o técnico Gerson Gusmão não tem nenhum jogador suspenso e os únicos desfalques seguem sendo os atletas que já estavam no Departamento Médico. São eles: Lucas Gabriel, Bruno Menezes, Rogério, Bruno, Felipe e Rafael Barros.

Mesmo assim, o comandante deve fazer duas mudanças no time titular. Com o goleiro Felipe se recuperando de uma cirurgia nas costas, Rhuan não vem atuando bem nos últimos jogos e foi barrado. O terceiro goleiro, Lucas, deve começar jogando. Já no ataque, Éderson, contratado nesta semana, deve estrear.

MANAUS

Do outro lado, já em solo paraibano, o Manaus também fez sua última atividade de preparação nesta sexta-feira (10). Assim como o rival, os desfalques seguem sendo os mesmos que já estiveram fora das últimas partidas. São eles: lateral-esquerdo Ronaell, o zagueiro Luis Fernando e o atacante Douglas Lima.

O atacante até treinou nesta semana, mas se quer viajou com o restante do elenco. No restante, a equipe deve ser a mesma que empatou com o Jacuipense na última rodada. No meio, Marcelinho que vem entrando bem nas partidas, pode ganhar a titularidade de Anderson Paraíba.