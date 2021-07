Botafogo-PB x Santa Cruz – Um no G4, outro na lanterna; Jogo vale muito para ambos os lados

João Pessoa, PB, 23 (AFI) – Botafogo e Santa Cruz irão se enfrentar vivendo situações opostas desde o início do campeonato. Neste sábado, às 19h, no Almeidão, os time se encontram na nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Na quarta colocação com 12 pontos e de olho na liderança do Grupo A, o Botafogo vai muito bem. Enquanto isso, o Santinha ainda não venceu nenhuma partida e amarga a lanterna com apenas três pontos.

DESFALQUE NO BOTAFOGO

O meio-campista Juninho sofreu uma lesão e precisará fazer uma cirurgia no braço. Desfalcando o Belo na partida.

PODE ROLAR ESTREIA

A partida contra a Cobra Coral pernambucana, inclusive, poderá marcar a estreia do goleiro Paulo Gianezini, de 30 anos.

PROBLEMAS NO SANTINHA

O técnico Roberto Fernandes terá alguns desfalques para o confronto. os atacantes Pipico e Wallace Pernambucano, o zagueiro Júnior Sergipano e o lateral Gilmar não estarão disponíveis.

ÚLTIMO TREINO

O último trabalho de campo do Santa na semana foi realizado na manhã desta sexta-feira, no CT do Retrô. O time já viajou para João Pessoa.