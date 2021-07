Botafogo-SP 3 x 1 Criciúma-SC – Pantera acaba com invencibilidade do Tigre e segue na briga pelo G4 da Série C

Ribeirão Preto, SP, 12 (AFI) – Caiu o último time ainda invicto no Campeonato Brasileiro da Série C. Na noite desta segunda-feira (12), no fechamento da sétima rodada da primeira fase, o Criciúma-SC acabou conhecendo a primeira derrota dentro do Grupo B ao visitar e perder para o Botafogo-SP, pelo placar de 3 a 1, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Com isso, o time paulista segue vivo na briga pelo G4.

Com os três pontos ganhos, o Botafogo-SP chegou aos 12 e segue na cola de Ituano-SP e Novorizontino-SP, ambos com 13 pontos e primeiros times dentro do G4 do Grupo B. Já o Criciúma-SC, apesar de ter conhecido a primeira derrota, continua na parte de cima da tabela, mas agora na segunda posição com 14 pontos, dois atrás do novo líder Ypiranga-RS, que chegou aos 16.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo começou bastante movimentado, com as duas equipes procurando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Tanto que não demorou para o placar sair do zero. Aos 16 minutos, o estreante Walter fez o pivô e tocou para Neto Pessoa, que entrou em velocidade e bateu forte, contando com um desvio para a bola morrer no fundo das redes, colocando o Botafogo-SP em vantagem.

Embalado pelo primeiro gol, o time paulista foi para cima e ampliou aos 33 minutos. Rodrigo Ferreira bateu um falta de muito longe, com estilo e acertou o ângulo esquerdo do goleiro Gustavo, que nada pode fazer. Mesmo assustado, o Criciúma conseguiu reagir e diminuiu muitos depois. Aos 36, em mais uma cobrança de falta, dessa vez até com defensor deitado no chão para evitar uma cobrança rasteira, Fellipe Mateus não tomou conhecimento e também fez um bonito gol. Por isso, a primeira etapa terminou em 2 a 1.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Criciúma foi para cima em busca do empate, mas esbarrou em uma grande atuação do goleiro Igor Bolt, que fechou o gol botafoguense. A melhor delas veio aos 30 minutos quando Marcão recebeu na área, de frente para o gol, mas quando foi chutar o camisa 1 do time paulista se atirou na frente da bola pra evitar o gol de empate.

Do outro lado, o Botafogo-SP seguiu se defendendo como podia e em um contra-ataque rápido, matou a partida aos 47 minutos. Marlon desarmou um ataque adversário, puxou a equipe pra frente ao lançar Bruno Santos, pela esquerda, que cruzou na medida para Rafael Tavares que só escorou para o fundo das redes e fechou o placar em 3 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (17) para a disputa da oitava rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Logo às 11h, Criciúma-SC visita o Mirassol-SP, no Estádio José do Campos Maia. Um pouco mais tarde, às 17h, o Botafogo-SP também joga fora de casa contra o Figueirense-SC, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.