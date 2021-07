Botafogo-SP x Criciúma-SC – Para encostar no G4, Pantera tem jogo duro contra vice-líder invicto

Ribeirão Preto, SP, 11 (AFI) – Buscando encostar no G4 do Grupo B do Campeonato Brasileiro Série C, o Botafogo-SP vai receber o time do Criciúma-SC, nesta segunda-feira, às 20h, no estádio Santa Cruz, pela sétima rodada. Os catarinenses estão em situação melhor, brigando pela liderança.

Botafogo vem de duas derrotas em três jogos e busca voltar a vencer após perder na última rodada para o Novorizontino jogando longe de seus domínios. O Pantera ocupa a quinta colocação no Grupo B com nove pontos, apenas quatro atrás do Ituano, equipe que fecha o G4.

O Criciúma vem fazendo excelente campanha após ser rebaixado no estadual. O Tigre ainda está invicto e ocupa a segunda posição com 14 pontos e um jogo a menos do que o líder Ypiranga-RS, que tem 16 pontos.

PANTERA ESTÁ PREPARADA

O treinador Argel Fucks irá promover algumas mudanças. O atacante Walter, ex-Goiás e Fluminense, deve ganhar uma oportunidade no time titular. O volante John Everson cumpriu suspensão e deve voltar ao time titular.

Desfalque confirmado é o zagueiro Fabão que segue lesionado. O comandante do time de Ribeirão Preto comentou sobre a expectativa para o jogo.

“Precisamos ganhar o jogo e só tem uma forma de ganhar, temos que ter estratégia, variações, é um adversário de qualidade, mas gosto desse tipo de desafio. Gostamos de jogar “jogo grande”, dessa importância, esperamos fazer prevalecer o fator casa“, afirmou Argel.

CRICIÚMA QUASE COMPLETO

O time treinado pelo Paulo Baier vem até Ribeirão Preto, buscando se manter invicto e retomar a liderança do grupo.

O único desfalque confirmado da equipe catarinense é o volante Arilson que sentiu um desconforto no último jogo e ainda está em tratamento. Com isso, o setor deve ser formado por Hélder, Hygor, Eduardo e Luiz Paulo.

Paulo Baier falou sobre a pressão sofrida e a briga pela liderança.

“A gente não tem folga. Estamos ganhando, ganhando e mesmo assim não conseguimos respirar. Todo o jogo é decisivo. Tem que ir para somar pontos. Vamos com uma estratégia de vencer, mas se não der para vencer queremos somar pontos” Disse Paulo Baier