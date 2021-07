Brasil Colônia: Filmes que retratam o período 

O Brasil Colônia é um período entre os anos de 1530 e 1822, sendo iniciado com a expedição realizada por Martim Afonso de Souza, no litoral do Brasil.

Trata-se de um dos períodos mais marcantes da história brasileira e por isso selecionamos alguns filmes que retratam alguns acontecimentos no Brasil Colônia.

Além disso, estudar por filmes se tornou uma maneira alternativa na preparação para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e demais vestibulares.

Por isso acompanhe o artigo e fique por dentro das dicas de filmes sobre o Brasil Colônia, veja!

Dicas de filmes sobre o Brasil Colônia

Veja abaixo dicas de filmes que retratam acontecimentos e fases importantes do Brasil Colônia, veja!

Desmundo

O filme é baseado no livro de Ana Miranda e retrata a vida de órfãs portuguesas que foram enviadas para o Brasil em 1570.

As portuguesas chegaram em território brasileiro para se casarem com colonizadores. O longa mostra principalmente a vida de Oribela, uma jovem que se vê obrigada a casar com um colonizador.

Ela acaba sendo colocada em um cativeiro, no entanto, ela tem como grande objetivo fugir e voltar para Portugal.

Hans Staden

Você Pode Gostar Também:

O filme conta a história do imigrante alemão Hans Staden que acabou naufragando no litoral de Santa Catarina. Dois anos mais tarde, ele chega a São Vicente, litoral de São Paulo, local que concentrava uma extensa colônia portuguesa no Brasil.

Em São Paulo, o alemão passou a ter um escravo da tribo Carijó, que o ajudava. Preocupado com o sumiço do índio após ele ter ido pescar, Hans Staden sai em busca do indígena.

No entanto, ele é encontrado por um grupo de índios tupinambás, que os mantém como refém, com o intuito de matá-lo e devorá-lo. A partir daí, o alemão começa a caçar meios de continuar vivo.

Anchieta, José do Brasil

O padre José de Anchieta chega ao Brasil em 1553 e logo se familiariza com o idioma dos índios Tupis.

A partir daí, ele cria uma gramática, observa os costumes e classifica a flora local, evitando atritos com os colonos.

Além disso, durante uma investida francesa, ele negocia a paz e ocupa-se dos Tamoios, juntamente com o padre Manoel da Nóbrega.

Contudo, a escravatura compromete seu apostolado, mas Anchieta acaba se convertendo em uma figura mítica.

E então, gostou das dicas sobre o Brasil Colônia?

Não deixe de ler também – Dom Pedro I: Governo problemático, morte e legado.