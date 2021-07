Brasil-RS x Sampaio Corrêa – Dupla pressionada e precisando da vitória na Série B

Pelotas, RS, 30 (AFI) – Embora estejam em lados opostos na classificação, Brasil de Pelotas e Sampaio Corrêa se enfrentam pressionados neste sábado, às 19 horas, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O Brasil viveu semana turbulenta com a demissão do técnico Cláudio Tencati – anúncio aconteceu na quinta-feira. O time vem de empate com o Avaí, por 1 a 1, em Florianópolis, num resultado que deixou o time em 16º lugar com 12 pontos – mesma pontuação que a Ponte Preta, primeiro time no Z4, mas com mais gols pró: 10 a 9.

Já o Sampaio Corrêa, após um início animador, acumula cinco jogos sem vitória e despencou na classificação. Na última rodada o time maranhense perdeu para o CRB por 3 a 2, em São Luís, revés que deixou o time apenas na décima colocação com 20 pontos conquistados.

XAVANTE COM MUDANÇA

Com a saída de Cláudio Tencati, o Brasil de Pelotas terá à beira dos gramados o auxiliar permanente do clube, Cirilo, ex-zagueiro do clube. Logo de cara ele já terá que mexer na formação do time em relação à última partida.

Na defesa, Camilo deverá ganhar a vaga de Ícaro. No meio-campo, Denílson se lesionou durante treinamento na semana e foi vetado pelo departamento médico. Seu provável substituto será Rômulo. Ainda no setor, Pierini, Gabriel Terra e Renatinho brigam por apenas duas vagas.

or fim, no sistema ofensiva o Xavante não poderá contar com Jarro Pedroso, expulso contra o Avaí e que agora cumprirá suspensão automática. A tendência é que Fabrício inicie a partida.

Cirilo vai dirigir o Brasil de Pelotas diante do Sampaio Corrêa

SAMPAIO COM RETORNO

Para este sábado, o técnico Felipe Surian recebeu a boa notícia sobre o retorno de Eloir, recuperado de lesão muscular e que já treinou normalmente antes do embarque ao interior do Rio Grande do Sul. Ele deverá atuar improvisado na lateral-esquerdo no lugar de Felipinho.

A única dúvida está na defesa, já que o treinador aguarda uma posição do departamento médico sobre o zagueiro Joécio. Ele é o principal substituto de Paulo Sérgio, que deixou o time rumo ao mundo árabe. Se não tiver condição de jogo, Éder Lima fará sua estreia com a camisa da Bolívia Querida.