Brasil tem 309 classificados para Olimpíada de Tóquio, recorde em Jogos fora de casa

A representatividade nesta Olimpíada só não é maior que no evento anterior, no Rio de Janeiro, em 2016, quando o Brasil contou com 465 atletas. Isso porque, por ser sede dos Jogos, muitas modalidades tinham suas cotas máximas de vagas garantidas e outras nas quais o Brasil não costuma se classificar tiveram participação, a exemplo do hóquei sobre a grama.