Brasil ultrapassa 548 mil mortes pela Covid-19 e média móvel de óbitos segue em queda

O alto número de casos em 24 horas foi devido à atualização no sistema de monitoramento de casos e mortes feito pela Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, feita nesta sexta-feira. Foram incluídos dados represados de datas anteriores ao longo dos 500 dias de pandemia no estado. Com isso, o total de casos no Rio Grande do Sul sofreu um aumento de 64.056 novos registros.