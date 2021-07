Brasil x China: onde assistir, horário e escalações da estreia feminina na Olimpíada

Nesta quarta-feira (21), às 5h da manhã, a seleção feminina de futebol dá o primeiro e importante passo em busca do inédito ouro olímpico contra a China, no Miyagi Soccer Field, em Tóquio. A treinadora Pia Sundhage não terá desfalques para esta primeira partida da fase de grupos, e deverá contar com o brilho de Marta, seis vezes eleita melhor do mundo, com toda a experiência de Formiga e a velocidade de Debinha e Ludmilla.