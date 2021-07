BRASILEIRÃO: Athletico é líder; Santos e Corinthians tropeçam

Campinas, SP, 03 (AFI) – Três jogos foram realizados neste sábado na abertura da nona rodada do Campeonato Brasileiro. O América surpreendeu ao bater o Santos, por 2 a 0, no Independência. Já o Athletico assumiu a liderança provisória ao fazer 2 a 1 no Fortaleza. Por fim, Corinthians e Inter ficaram no 1 a 1.

DEU TIMÃO!

Tudo igual na Neo Química Arena, em São Paulo. Na noite deste sábado (3), Corinthians e Internacional empataram em 1 a 1 pela nona rodada do Brasileirão 2021. Com o resultado, o Timão está na décima posição, com 11 pontos. O Colorado ocupa o 14º lugar, com dez pontos.

PULO DO COELHO

Deu Coelho! O América-MG bateu o Santos por 2 a 0, na noite deste sábado (3), na Arena Independência, pela nona rodada do Brasileirão. Com o triunfo, o time mineiro surge na 14ª posição, com nove pontos. O Alvinegro é o sétimo colocado, com 12 pontos.

NOVO LÍDER

Na Arena da Baixada, em Curitiba, o Athletico-PR superou o Fortaleza por 2 a 1, na noite deste sábado (3), pela abertura da nona rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Furacão dorme na liderança do campeonato, com 19 pontos. O Fortaleza fica em quarto lugar, com 15 pontos.