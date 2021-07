BRASILEIRÃO: Atlético-MG, Athletico e Fortaleza tentam jogar pressão no Palmeiras

Campinas, SP, 16 (AFI) – A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro começará neste sábado com quatro jogos e apimentará ainda mais a briga pela liderança. Atlético-MG, Athletico e Fortaleza vão tentar colocar certa pressão para cima do Palmeiras.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA SÉRIE A!

Com 22 pontos, o Atlético Mineiro terá pela frente o Corinthians, em São Paulo. Cotado como favorito ao título, o Galo vem de quatro triunfos consecutivos, diferente do Timão, que, apesar de estar otimista a contratação de Giuliano, ainda tenta ficar distante da zona de rebaixamento. Na tabela, tem 14.

Em quarto, com 21 pontos, o Fortaleza é outro que vive grande fase. Após surpreender o Corinthians, o Tricolor Cearense quer fazer o mesmo com o São Paulo para se aproximar do topo. O time paulista, por outro lado, apesar de vencer os dois últimos jogos, ainda tem 11, perto da zona de rebaixamento.

TEM MAIS…

Com 20, mas um jogo a menos do que seus principais rivais, o Athletico tenta se reabilitar, após dois tropeços consecutivos. O adversário é o Ceará, que não perde há sete jogos. O Vozão soma 15 pontos.

Ainda no sábado, o confronto de extremos, Fluminense e Grêmio se enfrentam no Maracanã. O time carioca tem 17 pontos, contra apenas três da equipe gaúcha, que ainda não venceu e está na lanterna.

DOMINGO

No domingo, o líder Palmeiras estará em campo para pegar o Atlético-GO, enquanto o Flamengo, de Renato Gaúcho, enfrentará o Bahia. O Red Bull Bragantino, sensação da competição, pegará o Santos. Inter e Juventude se encaram no Beira-Rio.

A rodada terminará na segunda-feira com o confronto entre América Mineiro e Sport, no Independência.