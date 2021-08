BRASILEIRÃO: Choque-Rei com polêmica, empate Colorado e vitória do Bragantino

Campinas, SP, 31 (AFI) – Nesta noite de sábado, três jogos movimentaram a 14° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Destaque para o clássico paulista Choque-Rei.

São Paulo e palmeiras empataram em 0 a 0 no Morumbi. A partida começou às 19h, no Morumbi. Porém, o destaque ficou para a atuação do VAR. Aos 43 minutos, Reinaldo cobrou falta que desviou em Gustavo Gómez para abrir o placar. Porém, o árbitro de vídeo foi acionado e marcou impedimento de Miranda. O incidente gerou tumulto e muita cobrança em cima do árbitro.

EMPATE COLORADO

Mais tarde, Às 20h, o Internacional recebeu o Cuiabá no estádio do Beira Rio. Em partida pouco criativa, nenhum dos times conseguiu balançar as redes. Com o empate, o Inter está na 14° colocação com 15 pontos. Já o Cuiabá, vem logo atrás com 13 pontos. Ambas as equipes seguem a apenas três e dois pontos da zona de rebaixamento, respectivamente.

VITÓRIA DO MASSA BRUTA

Em Bragança Paulista, às 21h, o RB Bragantino bateu o Grêmio pelo placar de 1 a 0. Com a vitória, os paulistas chegaram a 27 pontos fechando o G4. Já o Imortal segue na vice lanterna com apenas sete pontos. Com uma vitória, quatro empates e sete derrotas.