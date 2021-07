BRASILEIRÃO: Fla-Flu, luta no topo da tabela e líder contra São Paulo movimentam a nona rodada

Campinas, SP, 2 (AFI) – Nesse sábado (3), começa a nona rodada do Campeonato Brasileiro. A abertura acontece às 19 horas com dois jogos: Athletico-PR x Fortaleza e América-MG x Santos. Além dos quatro times, também entra em campo Corinthians e Internacional, na NeoQuimica Arena, às 21 horas. As duas equipes estão no meio da tabela e precisam mostrar mais, se quiserem brigar por algo de relevância.

No domingo (4), sete partidas encerram a rodada. Vale lembrar que alguns clubes ainda têm jogos pendentes, que foram adiados.

FLA-FLU EM SÃO PAULO

O grande clássico carioca acontece em São Paulo. O Maracanã está reservado para a disputa da Copa América e a NeoQuimica Arena foi o palco escolhido para o confronto entre Flamengo e Fluminense, às 16 horas, no domingo (4). Os rubro-negros venceram na última rodada o Cuiabá por 2 a 0 com gols de Pedro e Thiago Maia e estão na sexta colocação com 12 pontos, três atrás do Fortaleza, que abre o G-4.

O Tricolor das Laranjeiras precisa de respostas. Já são quatro jogos sem vencer consecutivos, com direito a uma goleada sofrida na última partida contra o Athletico-PR por 4 a 1, após o abrir o placar com Fred. O Furacão anotou seus tentos com Richard, Vitinho, Zé Ivaldo e Nikão de pênalti. O Fluminense está no 13° lugar com apenas 10 pontos em 8 rodadas.

INTRUSOS LÁ EM CIMA

No sábado (3), o jogo entre Athletico-PR e Fortaleza, na Arena da Baixada, poderia ser apenas mais um, sem muita influência na classificação, nos anos anteriores. Porém, no atual Brasileirão, este é um duelo de concorrentes ao título. O Furacão é o vice líder, com três pontos a menos do que RB Bragantino e, ainda, tem uma partida pendente contra o Flamengo, válida pela quarta rodada.

O Tricolor segue na caça aos líderes. Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza

O surpreendente Fortaleza, comandado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda, é o quarto colocado com 15 pontos e vai a campo embalado por conta da vitória em cima da Chapecoense na última quarta (30). O time saiu atrás depois do gol de Anselmo Ramon de pênalti, empatou com David e teve um jogador expulso, em seguida: o zagueiro Quintero. Mesmo assim, o Leão do Pici virou e ampliou com Robson e Yago Pikachu. No final, a Chape diminuiu com Perotti.

FUTURO CLÁSSICO?

O duelo paulista da rodada não é considerado clássico, por enquanto. O investimento pesado do RB Bragantino promoveu o time a uma das grandes forças não só de São Paulo, como do país. Então, é possível pensar que, em breve, o confronto entre o clube de Bragança e qualquer outro gigante do estado será um clássico.

Na nona rodada do Campeonato Brasileiro, o RB Bragantino visita o São Paulo, no Morumbi, domingo (4), às 18h15. Na última partida, o líder da competição perdeu a chance de disparar e só empatou com o Ceará, dentro de casa, sem gols. O Tricolor também ficou no zero a zero. Foi à NeoQuimica Arena e fez um clássico (esse já uma certeza e com nome, inclusive) muito abaixo contra o Corinthians.

Cabe mais um grande em São Paulo? Foto: Ari Ferreira/ Twitter oficial do RB Bragantino

O São Paulo abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, e tem 5 pontos em 8 jogos. Um abaixo do América-MG, primeiro clube fora da degola. O RB Bragantino é o único clube invicto do Brasileiro e segue no topo com 18.

ANOTE AÍ

Sábado (3):

Athletico-PR x Fortaleza, às 19 horas, na Arena da Baixada

América-MG x Santos, às 19 horas, no Independência

Corinthians x Internacional, às 21 horas, na NeoQuimica Arena

Domingo (4):

Chapecoense x Bahia, às 11 horas, na Arena Condá

Flamengo x Fluminense às 16 horas, na NeoQuimica Arena

Sport x Palmeiras, às 16 horas, na Ilha do Retiro

Ceará x Juventude, às 18h15, no Castelão

São Paulo x RB Bragantino, às 18h15, no Morumbi

Cuiabá x Atlético-MG, às 18h15, na Arena Pantanal

Grêmio x Atlético-GO, às 20h30, na Arena do Grêmio