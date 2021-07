BRASILEIRÃO: Flamengo vence sob olhares de Gaúcho e Corinthians perde no Castelão

Campinas, SP, 11 (AFI) – Com a decisão da Eurocopa e ainda debaixo da decepção pela perda da Copa América pelo o Brasil, poucos jogos foram realizados neste domingo pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo voltou a vencer e o Corinthians a perder.

OLHARES DO CHEFE

Com técnico interino, porém, com Renato Gaúcho nos camarotes do Maracanã, o Flamengo sofreu para virar em cima da Chapecoense, por 2 a 1. O time vinha de duas derrotas com Rogério Ceni, que caiu nas primeiras horas de sábado.

O rubro-negro agora tem 15 pontos, em oitavo lugar, mas com dois jogos – 9 a 11 – que seus principais concorrentes. A Chapecoense, que subiu em 2020, parece mesmo ter o passaporte de volta para a Série B. Sem vencer soma quatro pontos, em penúltimo lugar.

CAIU NO CASTELÃO

O Corinthians continua dentro do ‘Padrão Sylvinho”, ou seja, com altos e baixos. Desta vez perdeu para o Fortaleza por 1 a 0, na Arena Castelão.

O Timão segue com 14 pontos, em 12.º lugar. O Fortaleza é que mantém sua boa campanha, com 21 pontos em quarto lugar.

OS EMPATES

Pela manhã, em Caxias do Sul, um gol nos acréscimos deu ao Juventude o empate contra o Atlético-GO. O time gaúcho tem 13 pontos, em 13.º lugar, enquanto o goiano soma 15 em 10.º.

À noite, na Arena Pantanal, Cuiabá e Ceará empataram por 2 a 2. O time do Mato Grosso segue sem vencer, tem seis pontos em 18.º lugar, dentro da zona de rebaixamento.

SEMANA PESADA

No meio de semana os grades clubes do Brasileirão vão participar das competições da Conmebol. Alguns pela Copa Libertadores e outros pela Copa Sul-Americana.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 11.ª RODADA:

SÁBADO

Palmeiras 3 x 2 Santos

Athletico-PR 2 x 2 Red Bull Bragantino

Grêmio 0 x 0 Internacional

América-MG 0 x 1 Atlético-MG

Sport 1 x 2 Fluminense

São Paulo 1 x 0 Bahia

DOMINGO

Flamengo 2 x 1 Chapecoense

Cuiabá 2 x 2 Ceará

Fortaleza 1 x 0 Corinthians

Juventude 1 x 1 Atlético-GO