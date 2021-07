BRASILEIRÃO: Juventude afunda a Chape e Corinthians vence fora

Campinas, SP, 26 (AFI) – Dois jogos encerraram nesta segunda-feira a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Juventude venceu em casa e afundou a Chapecoense na lanterna, o Corinthians venceu o Cuiabá no Mato Grosso e subiu na classificação geral.

Após uma série amarga sem vitórias, o Juventude recebeu a Chapecoense e venceu por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O único gol da partida foi marcado pelo centroavante-artilheiro Matheus Peixoto. Com a vitória, os gaúchos assumiram a 13ª posição com seis pontos. Já a Chape, sem nenhuma vitória, segue na lanterna com apenas quatro pontos conquistados.

Mais a noite, o Corinthians venceu o Cuiabá por 2 a 1, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O resultado colocou o time paulista na décima posição com 17 pontos, enquanto o Dourado permaneceu em 15º com 12 – um ponto a mais que o São Paulo, primeiro time na zona de rebaixamento.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 13ª RODADA:

Sábado

Grêmio 1 x 1 América-MG, na Arena do Grêmio

Palmeiras 1 x 0 Fluminense, no Allianz Parque

Domingo

Atlético-MG 3 x 0 Bahia, no Mineirão

Flamengo 5 x 1 São Paulo, no Maracanã

Fortaleza 1 x 0 RB Bragantino, no Castelão

Athletico-PR 2 x 1 Internacional, na Arena da Baixada

Santos 0 x 1 Atlético-GO, na Vila Belmiro

Sport 0 x 0 Ceará, na Ilha do Retiro

Segunda-feira

Juventude 1 x 0 Chapecoense, no Alfredo Jaconi

Cuiabá 1 x 2 Corinthians, na Arena Pantanal