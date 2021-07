BRASILEIRÃO: Líder em casa e duelo do Z4 abrem a rodada neste sábado

Jundiaí, SP, 23 (AFI) – A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro será aberta neste sábado com duas partidas, com líder em campo e duelos dos desesperados em Porto Alegre.

NA RABEIRA

Na Arena do Grêmio, às 17h, o Grêmio, que foi eliminado da Copa Sul-Americana no meio da semana, recebe o América-MG, às 17h.

O time do técnico Luiz Felipe Scolari é o vice-lanterna da competição, com seis pontos. Na rodada passada, porém, conheceu sua primeira vitória no Brasileiro, ao bater o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã.

O América vem de quatro derrotas consecutivas – Santos, Fortaleza e Sport – resultados que colocaram o time mineiro na zona de rebaixamento – está na 18º, com nove pontos.

QUEM SEGURA?

Embalado com seis vitórias seguidas no Brasileirão (Bahia, Internacional, Sport, Grêmio, Santos e Atlético-GO), o Palmeiras recebe o Fluminense, às 19h, no Allianz Parque. O time do técnico Abel Ferreira lidera a competição com 28 pontos somados. O Fluminense tem 17 pontos, na nona colocação.

DOMINGO DE MANHÃ

No domingo, uma partida acontece às 11h: Atlético-Mg recebe o Bahia no Mineirão. O Galo está embalado com cinco vitórias seguidas (Atlético-Go, Cuiabá, Flamengo, América e Corinthians) e pela classificação nos pênaltis contra o Boca Juniors no meio da semana pela Libertadores. Na segunda colocação, com 25 pontos, encara um Bahia que vem de goleada sofrida para o Flamengo e está na oitava colocação, com 17 pontos.

Em Fortaleza, Fortaleza e Red Bull se enfrentam às 16h, no domingo. EM campo, duelo de duas equipes ofensivas e a promessa é de muitos gols. Enquanto o Fortaleza marcou 20 gols na competição, o time de Bragança Paulista fez 24 até agora. É o melhor ataque do Brasileirão junto com o Palmeiras.

O Fortaleza está em terceiro com 24 pontos e o Red Bull em quarto, também, com 24, perdendo no saldo de gols, 11 contra nove.

MENGÃO X SÃO PAULO

Com quatro vitórias seguidas – duas pelo Brasileirão e duas pela Libertadores, o Flamengo recebe o São Paulo, às 16h, no Maracanã. Desde a estreia de Renato Gaúcho, o Flamengo marcou dez gols e sofreu apenas um. O time carioca é o sexto no Brasileiro, com 18 pontos, dois jogos a menos do que o líder Palmeiras, que tem 28 pontos.

O São Paulo vem de derrota para o Fortaleza, mas embalado pela classificação na Libertadores – vitória por 3 a 1 sobre o Racing. O São Paulo está na 16º posição, com onze pontos, próximo da zona de rebaixamento, apenas um pontos a mais do que o Sport.

O Santos, que ainda não perdeu em casa, recebe o Atlético-G), às 18h15, na Vila Belmiro. Peixe é o décimo, com 16 pontos e o time goiano tem 15 pontos, na 11º colocação.

Quinto colocado, com 20 pontos, o Athletico-PR, também invicto em casa, enfrenta o Internacional, na Arena da Baixada, às 18h15. O time gaúcho faz péssima campanha no Brasileiro – é o 13º com 14 pontos e foi eliminado pelo Olimpia na Libertadores.

Na zona de rebaixamento e vindo de vitória sobre o América, o Sport recebe o Ceará, às 20h30. O time cearense vem de vitória sobre o Athletico e está em sétimo, com 18 pontos.

Na segunda-feira, dois jogos fecham a rodada: Juventude-RS x Chapecoense, às 18h, em Caxias do Sul e Cuiabá x Corinthians, às 20h, na Arena Pantanal.