BRASILEIRÃO: Palmeiras é novo líder, São Paulo desencanta e Atlético-MG vence Flamengo

Campinas, SP, 7 (AFI) – O Brasileirão 2021 tem um novo líder. É o Palmeiras, que se igualou ao Red Bull Bragantino em pontos (22), mas tem uma vitória a mais: 7 a 6. Este cenário ficou definido nesta quarta-feira à noite, quando aconteceram oito jogos pela décima rodada. É bem verdade que o Athletico, em terceiro com 19 pontos, tem um jogo a menos do que eles e pode também assumir a liderança em breve.

BRIGA EM CIMA

O Palmeiras, em alta, venceu por 32 a 0 o Grêmio, no Allianz Arena. Enquanto isso, em Bragança Paulista, o RB Braga empatou por 1 a 1 com o Cuiabá. Este foi seu quarto empate em casa – Fluminense, Bahia, Ceará e Cuiabá – mas o Bragantino continua como único invicto.

Mas o time do Mato Grosso segue sem vencer, em 18.º com cinco pontos, e agora sob o comando de Jorginho Campos, que estreou bem. O Grêmio é o lanterna com dois pontos em 24 disputados. Após o jogo, a diretoria anunciou a contratação de Felipão.

SÃO PAULO VENCE

Depois de uma crise por maus resultados, enfim, o Tricolor venceu uma: fez 2 a 0 em cima do Internacional, em Porto Alegre. O time paulista agora tem oito pontos, em 16.º, e fora da zona de rebaixamento.

Pior mesmo para o Colorado, que segue com 10 pontos, em 14.º lugar. E no fim de semana tem o Gre-Nal pela frente, com os dois gaúchos em baixa.

GALO BATE MENGO

No Mineirão, no duelo mais esperado da noite, o Atlético-MG venceu o Flamengo, por 2 a 1. O Galo engata sua terceira vitória seguida e aparece em quarto lugar com 19 pontos.

De outro lado, o Flamengo sofreu sua quarta derrota na competição e continua com 12 pontos em 11.º lugar. A pressão é grande em cima do técnico Rogério Ceni.



FORTALEZA SHOW

O maior placar da noite foi conquistado pelo Fortaleza que atropelou o Juventude, por 4 a 0. O Tricolor tem 18 pontos, em quinto lugar. O time gaúcho, após duas derrotas seguidas segue com 12 pontos, em 12.º lugar.

CEARÁ EMPATA

No único empate da noite, o Ceará segurou a pressão do Fluminense deixo o gramado de São Januário com o zero a zero. O goleiro Richard, ex-Rio Claro, foi o melhor em campo.

Os dois times têm 14 pontos, mas com melhor saldo de gols (1 a -1) o Ceará fica em nono lugar, deixando o time carioca em décimo.