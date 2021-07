BRASILEIRÃO: Palmeiras vence 6ª seguida e é líder; Flamengo goleia com hat-trick de Gabigol

Campinas, SP, 18 (AFI) – Cinco partidas movimentaram as disputas da 12ª rodada do Brasileirão no decorrer do dia deste domingo (18) que teve jogos de manhã até a noite. Os grandes destaques ficaram para a sexta vitória seguida do Palmeiras, desta vez por 3 a 0 em cima do Atlético-GO, que manteve a equipe paulista na liderança isolada e para a goleada do Flamengo, por 5 a 0 diante do Bahia, com direito a hat-trick de Gabigol.

Fora de casa, o Palmeiras venceu o Atlético-GO por 3 a 0, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Éder, contra, Gustavo Scarpa e Breno Lopes, todos no segundo tempo, fizeram os gols do jogo. Com o triunfo fora de casa, o Verdão reassumiu a liderança, com 28 pontos. Já o Dragão ficou no 11º lugar, com 15 pontos.

Também longe de seus mandos, o Flamengo não tomou conhecimento do Bahia no Estádio de Pituaçi. O Rubro-Negro teve grande atuação e venceu por a 5 a 0, com três gols de Gabi, um de Pedro e o último dos pés de Vitinho. A vitória coloca a equipe do Rio de Janeiro na sexta colocação, com 18 pontos. Já o time de Salvador aparece em oitavo, com 17.

INTER E CUIABÁ TAMBÉM VENCEM

No duelo gaúcho, o Internacional conseguiu acabar com um jejum de vitórias dentro de casa. Depois de oito jogos no Beira-Rio, o Colorado venceu o Juventude e venceu por 1 a 0. Com o resultado, o Internacional chegou aos 14 pontos e agora aparece na 13ª colocação. Já o Juventude chegou a quatro jogos sem vitória e estacionou nos 13 pontos, vindo logo atrás do adversário na 14ª posição.

A primeira vitória da história do Cuiabá na Série A também saiu neste domingo. O time do Mato Grosso enfim desencantou ao superar a Chapecoense, de virada, por 3 a 2, na Arena Condá, em duelo direto na briga contra o rebaixamento.

Apesar da vitória, o Cuiabá ainda ficou dentro da zona de rebaixamento, em 17º com nove pontos. A Chapecoense, que caiu para a lanterna (20º), segue com quatro pontos e é a única equipe que ainda não venceu.

ÚNICO EMPATE, MAS COM EMOÇÃO

Em jogo movimentado do início ao fim, Red Bull Bragantino e Santos empataram por 2 a 2. Jogando em casa, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o time do interior ficou duas vezes à frente do placar, mas sofreu o segundo gol no último lance.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino alcançou 24 pontos, ainda como único invicto, mas caiu para a quarta colocação. O Santos, há dois jogos sem vencer, aparece em décimo lugar com 16 pontos.

Confira todos os resultados da 12ª rodada:

Ceará 1 x 0 Athletico-PR

São Paulo 0 x 1 Fortaleza

Corinthians 1 x 2 Atlético-MG

Fluminense 0 x 1 Grêmio

Chapecoense 2 x 3 Cuiabá-MT

Atlético-GO 0 x 3 Palmeiras

Bahia 0 x 5 Flamengo

Red Bull Bragantino 2 x 2 Santos

Internacional 1 x 0 Juventude