BRASILEIRÃO: Palmeiras vence clássico, Gre-Nal fica no zero e São Paulo embala

Campinas, SP, 10 (AFI) – Seis jogos movimentaram a décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado. Destaque para a vitória do Palmeiras sobre o Santos, empate sem gols no Gre-Nal e o São Paulo, que conquistou a segunda vitória seguida e respira contra a zona de rebaixamento. O PLACAR FI acompanhou TUDO em TEMPO REAL.

VERDÃO VENCE CLÁSSICO

O Palmeiras segue na liderança do Brasileirão e isso aconteceu graças a vitória sobre o Santos, por 3 a 2, no Allianz Parque, em São Paulo. Com a vitória, o time alviverde chegou aos 25 pontos, dois a mais que o Red Bull Bragantino, segundo colocado. Já o Santos não conseguiu a segunda vitória seguida, ficou com 15 pontos e caiu para a oitava colocação.

GRE-NAL SEM GOLS

Na estreia de Felipão, o Grêmio voltou a tropeçar e empatou sem gols com o arquirrival Internacional, na Arena, em Porto Alegre. O time gremista segue sem vencer e na lanterna, agora com três pontos. Já o Inter, também pressionado, caiu para o décimo quinto lugar com 11 pontos.

EMPATE MOVIMENTADO EM CURITIBA

Num confronto bastante aberto, Athletico-PR e Red Bull Bragantino empataram por 2 a 2, na Arena da Baixada, em Curitiba. O time paranaense saiu atrás no placar, virou e sofreu o empate na reta final. O Furacão caiu para o quarto lugar com 20 pontos. Enquanto os paulistas seguem na vice-liderança com 23.

TRICOLOR VENCE DE NOVO

Quem venceu pela segunda vez seguida foi o São Paulo, que passou pelo Bahia por 1 a 0, no Morumbi, em São Paulo. Liziero fez o único gol da partida aos 46 minutos do segundo tempo. O Tricolor chegou aos 11 pontos e pulou para o décimo quarto lugar. O Bahia ficou com 17 pontos e caiu para sexto.

GALO VENCE A QUARTA SEGUIDA

No clássico mineiro, o Atlético-MG venceu o América por 1 a 0, no Independência, em Belo Horizonte. Foi a quarta vitória consecutiva do Galo, que assumiu a terceira posição com 22 pontos. O América ficou com os mesmos nove pontos, mas caiu para o décimo sexto lugar.

FLUZÃO VENCE COM TIME MISTO

Por fim, mesmo com time misto, o Fluminense venceu o Sport por 2 a 1, na Ilha do Retiro, em Recife. O time carioca pulou para o sétimo lugar com 17 pontos. O Sport ficou com sete pontos e em décimo sétimo na classificação.

CONFIRA OS JOGOS DA 11 RODADA:

SÁBADO

Palmeiras 3 a 2 Santos

Grêmio 0 x 0 Internacional

Athletico-PR 2 x 2 Red Bull Bragantino

São Paulo 1 x 0 Bahia

América-MG 0 x 1 Atlético-MG

Sport 1 x 2 Fluminense

DOMINGO

11 HORAS

Juventude x Atlético-GO

18h15

Flamengo x Chapecoense

Cuiabá x Ceará

20H30

Fortaleza x Corinthians