BRASILEIRÃO: Palmeiras vence, Grêmio volta a perder e clássico paulista fica no zero

Campinas, SP, 01 (AFI) – A quarta-feira foi bastante movimentada e com muitos gols pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque para a vitória do Palmeiras, que encostou no líder Red Bull Bragantino, além do Grêmio, que segue sem vencer na competição e na lanterna. O PLACAR FI acompanhou TUDO em TEMPO REAL.

VERDÃO VENCE A 2ª SEGUIDA

Aos trancos e barrancos, o Palmeiras visitou o Internacional e venceu por 2 a 1, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Com a segunda vitória consecutiva, o time paulista assumiu a terceira posição com 16 pontos – mesma pontuação que o Athletico-PR, mas com pior saldo de gols: 8 a 5. O Inter é o 14º colocado com nove pontos.

EMPATE SEM GRAÇA NA VILA

Na parte de cima da tabela, o Santos desperdiçou uma grande chance de colar no G4. Isso porque só empatou com o Sport, por 0 a 0, na Vila Belmiro, em Santos, num jogo pra lá de sonolento. O Peixe ficou em quinto lugar com 12 pontos, enquanto o time pernambucano é apenas o 15º colocado com seis.

CLÁSSICO PAULISTA SONOLENTO

Na capital paulista, Corinthians e São Paulo fizeram um clássico sem emoção e com poucas oportunidades de gol – o que já era esperado. O Corinthians chegou aos dez pontos e é o décimo colocado na classificação. O São Paulo, que ainda não venceu nenhuma partida na competição, é o 17º com cinco pontos – são cinco empates e três derrotas até agora.

GRÊMIO SEGUE NA LANTERNA

Quem segue decepcionando é o Grêmio, outro que ainda não venceu. O Tricolor visitou o Juventude e perdeu por 2 a 0, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Paulinho Bóia e Matheus Peixoto marcaram os gols do Ju, que assumiu o sexto lugar com 12 pontos. O Grêmio segue na lanterna com dois pontos – tem dois jogos a menos que alguns dos concorrentes.

O PULO DO COELHO EM SALVADOR

Na parte de baixo da classificação, o América-MG surpreendeu e venceu o Bahia por 4 a 3, em Pituaçu, em Salvador. Foi a primeira vitória do time sob o comando de Vágner Mancini. Os mineiros deixaram a zona de rebaixamento e agora aparecem em 16º com seis pontos. O Bahia ficou com 11 e em sétimo.

MAIS CEDO

Dois jogos abriram a oitava rodada no período da tarde. Fora de casa, o Athletico-PR venceu o Fluminense por 4 a 1, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O time paranaense segue na vice-liderança, agora com 16 pontos – um ponto atrás do Red Bull Bragantino, que jogará nesta quinta com o Ceará. O Fluminense ficou com dez pontos e em 11º.

Por fim, no outro jogo, o Fortaleza levou susto, mas venceu a Chapecoense por 3 a 2, na Arena Castelão, em Fortaleza. O Tricolor do Pici é o quarto colocado com 15 pontos, enquanto a Chape segue na penúltima posição com quatro pontos.

CONFIRA OS JOGOS DA 8ª RODADA:

Quarta-Feira

Fluminense 1 x 4 Athletico-PR

Fortaleza 3 x 2 Chapecoense

Internacional 1 x 2 Palmeiras

Bahia 3 x 4 América-MG

Santos 0 x 0 Sport

Corinthians 0 x 0 São Paulo

Juventude 2 x 0 Grêmio

Quinta-Feira

16 horas

Red Bull Bragantino x Ceará

19 horas

Atlético-MG x Atlético-GO

20 horas

Cuiabá x Flamengo