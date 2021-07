BRASILEIRÃO: RB Bragantino empata, mas lidera; Galo e Flamengo vencem

Campinas, SP, 01 (AFI) – Três jogos encerraram nesta quinta-feira a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Red Bull Bragantino decepcionou e só empatou com o Ceará, Atlético-MG e Flamengo venceram e subiram na classificação. O PLACAR FI acompanhou TUDO em TEMPO REAL.

À tarde, o invicto Red Bull Bragantino recebeu o Ceará e não saiu de um empate sem gols, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Apesar do ‘tropeço’, o time paulista segue na liderança, agora com 18 pontos ganhos – dois a mais que Athletico-PR (2º colocado) e Palmeiras (3º colocado). O Ceará é o 12º com dez pontos.

Quem voltou a vencer após três jogos foi o Atlético-MG, que recebeu o Atlético-GO e goleou por 4 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte. Com a vitória, o time mineiro chegou aos 13 pontos e assumiu a quinta colocação. Já os goianos conheceram a segunda derrota consecutiva e caíram para o décimo lugar com dez pontos.

Por fim, mais à noite, o Flamengo foi mal, mas venceu o Cuiabá por 2 a 0, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Pedro e Thiago Maia marcaram os gols do time carioca, que assumiu a sexta posição com 12 pontos. Já o time mato-grossense segue sem vencer no campeonato, mas agora na zona de rebaixamento: 18º com quatro pontos.

CONFIRA OS JOGOS DA 8ª RODADA:

Quarta-Feira

Fluminense 1 x 4 Athletico-PR

Fortaleza 3 x 2 Chapecoense

Internacional 1 x 2 Palmeiras

Bahia 3 x 4 América-MG

Santos 0 x 0 Sport

Corinthians 0 x 0 São Paulo

Juventude 2 x 0 Grêmio

Quinta-Feira

Red Bull Bragantino 0 x 0 Ceará

Atlético-MG 4 x 1 Atlético-GO

Cuiabá 0 x 2 Flamengo