BRASILEIRÃO: RB Bragantino segue líder. Em SP, Fluminense vence o clássico carioca. Grêmio segue sem vencer

Campinas, SP, 4 (AFI) – Com sete jogos realizados, a nona rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim neste domingo. De virada, o RB Bragantino venceu o São Paulo no Morumbi e permanece na liderança do Brasileirão. Em São Paulo, Fluminense vence o Flamengo com gol marcado nos acréscimos. Grêmio perde em casa e segue na lanterna.

FLA-FLU PAULISTA

Tão elogiado por seu futebol bonito e agressivo, o Flamengo acabou sendo vítima da coragem de atacar do Fluminense que usou uma estratégia eficiente na parte final do clássico Fla-Flu, disputado pela terceira vez na história na cidade de São Paulo, nesta tarde no Neo Química Arena. Refém do contra-ataque tricolor, o Flamengo levou o gol aos 45 minutos do segundo tempo, marcado por André.

CRISE TRICOLOR? POR OUTRO LADO, SEGUE O LÍDER!

A equipe tricolor até fez um bom primeiro tempo, abriu o placar com Rigoni, mas perdeu peças importantes por contusão na etapa final e foi superado pelo Red Bull Bragantino, de virada, por 2 a 1, neste domingo, no Morumbi. São Paulo agora soma apenas cinco pontos e está na zona de rebaixamento. O Massa Bruta reassumiu a liderança e chegou a 21 pontos.

ENGATOU A TERCEIRA

O Palmeiras engatou a terceira vitória seguida e colou na briga pela liderança. Com gol de Gustavo Scarpa, o time paulista conseguiu vencer o Sport, em plena Ilha do Retiro. A vitória suada consolida a equipe comandada por Abel Ferreira na disputa pelas primeiras posições do campeonato.

LANTERNA

A fase ruim dos gremistas parece não ter fim. Apesar de atuar na Arena, o Tricolor perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO e segue sem vencer no Brasileirão. O gol foi anotado por Lucão. Além de fazer com que a equipe gremista se mantenha na lanterna, com míseros dois pontos, o resultado deve causar a queda do técnico Tiago Nunes.

NO G4

Galo engata segunda vitória e entra no G4 do Brasileirão. Mesmo jogando fora de casa e tendo que segurar a pressão adversária durante praticamente todo os 90 minutos, o time mineiro venceu o Cuiabá, pelo placar de 1 a 0, na Arena Pantanal.

CINCO JOGOS INVICTO

Com dois gols marcados no início do segundo tempo, por Saulo Mineiro e Gabriel Lacerda, o Ceará venceu o Juventude por 2 a 0 neste domingo à noite na Arena Castelão. O alvinegro cearense agora não perde há cinco jogos, soma 13 pontos em sétimo lugar.

COLOU NO G4

Gilberto marcou e o Bahia venceu a Chapecoense e colou no G-4 do Brasileirão. pesar de jogar fora de casa, o Bahia teve a posse de bola, mas sofreu na parte de criação. A Chapecoense encurtou o espaço do rival, que teve a melhor oportunidade em uma jogada de contra-ataque.