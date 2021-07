Brasileiras Pigossi e Stefani vão às semifinais no tênis e garantem disputa por medalhas

Laura Pigossi e Luisa Stefani venceram as quartas de final do tênis feminino por duplas nesta quarta-feira (28) e avançaram para as semifinais da competição em Tóquio. A dupla brasileira bateu por 2 sets a 1 as americanas Bethanie Mattek-Sands e Jessica Pegula, com parciais de 1/6, 6/3 e 10/6 no tie-break.