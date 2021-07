BRASILEIRO DE ASPIRANTES: Ceará vence o Coritiba fora e assume a vice-liderança do Grupo A

Curitiba, PR, 23 (AFI) – Na tarde desta sexta-feira, o Ceará venceu o Coritiba por 2 a 0, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no encerramento da sexta rodada do Brasileirão de Aspirantes. O triunfo fora de casa colocou o Vozão na segunda colocação do Grupo A, com nove pontos. O Coxa permanece na lanterna do Grupo B, com quatro pontos conquistados.

O JOGO

Os visitantes começaram mais ofensivos no estádio Couto Pereira. Aos 13 minutos, Marquinhos fez jogada individual pela esquerda e chutou forte. O goleiro Marcão espalmou.

O Vozão chegou novamente aos 23 minutos. Jefferson cabeceou sozinho por cima do gol. O Coxa respondeu quatro minutos depois com Ângelo, que surgiu livre entre os zagueiros e chutou para fora. No lance seguinte, aos 28, Geovani cobrou pênalti para o Ceará e Marcão defendeu. Antes do intervalo, o Alvinegro tentou aos 45 minutos. Geovane chutou de fora da área e a bola passou perto da trave direita.

O Vozão balançou as redes no início do segundo tempo. Aos cinco minutos, André Magno recebeu passe em profundidade de Geovane e tocou na saída do goleiro. O Alviverde tentou o empate aos 22 minutos em chute de Guilherme Sales.

Mas foi o Ceará que balançou as redes. Aos 33 minutos, Alessandro aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para o fundo das redes e garantiu o terceiro triunfo do Vovô no campeonato.