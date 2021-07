BRASILEIRO DE ASPIRANTES: Fortaleza bate a Ponte Preta e segue 100%

Campinas, SP, 21 – Líder e com 100% de aproveitamento! O Fortaleza venceu a Ponte Preta por 2 a 1, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), na tarde desta quarta-feira (21), pela abertura da sexta rodada do Brasileirão de Aspirantes.

O resultado mantém o Leão do Pici na liderança isolada do Grupo B, com 18 pontos. A Macaca aparece na lanterna do Grupo A, com três pontos.

O jogo

O Fortaleza começou o jogo mais ofensivo. Aos dez minutos, Geilson chutou forte de fora da área e assustou o goleiro da Ponte. Aos 20 minutos, Coutinho também arriscou de fora da área e o goleiro Guilherme defendeu. Mas foi a Macaca que marcou no primeiro tempo. Eliel, aos 43 minutos, aproveitou cruzamento de João Pedro na área e finalizou no canto direito do goleiro Antônio.

O Tricolor voltou para o segundo tempo pressionando. No primeiro minuto, Hercules finalizou e o goleiro defendeu. A Macaca respondeu aos sete minutos em chute de Eliel. Aos 25 minutos do segundo tempo o Leão conseguiu o empate. Wandson aproveitou cruzamento e chutou forte para balançar as redes. O Leão do Pici conseguiu a virada aos 36 minutos. O atacante Coutinho roubou a bola do zagueiro, invadiu a área e chutou forte sem defesa para fazer o segundo do Fortaleza e decretar a vitória dos visitantes.

