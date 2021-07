BRASILEIRO SUB-20: Athletico-PR vence e acaba com a invencibilidade do Palmeiras

Curitiba, PR, 20 – Jogando no CAT do Caju, em Curitiba, o Athletico-PR derrotou o Palmeiras por 2 a 0 no confronto que encerrou a sexta rodada do Brasileiro Sub-20, nesta terça-feira. Renan e Julimar marcaram para a equipe do Rubro-Negro.

Os donos da casa chegam aos dez pontos e assumem a sétima colocação. Já o Alviverde perdeu a invencibilidade e está agora na quinta colocação, com 13 pontos conquistados.

O JOGO

O primeiro lance de perigo do jogo foi da equipe mandante. Aos sete minutos, em uma cobrança de falta erguida na área, a defesa palmeirense afastou na primeira, mas João Vialle pegou o rebote e tentou mandar por cobertura. Porém a bola foi sobre o gol.

O Verdão respondeu aos 11 minutos, em cabeçada de Kevin, mas o goleiro Léo Linck estava atento e defendeu.

Apostando em uma linha alta, o Furacão teve nova oportunidade aos 17 minutos: após recuperação de bola, Jader finalizou no canto, mas o goleiro Matheus evitou a abertura do placar. O Athletico teve as melhores oportunidades da primeira etapa e o goleiro Matheus evitava o primeiro gol.

Mas, aos 37 minutos, Renan ganhou na velocidade da defesa palmeirense, saiu na cara do goleiro e apenas bateu com categoria para inaugurar o marcador. Com isso, o Rubro-Negro foi em vantagem para o intervalo.

Na segunda etapa, atrás no placar, o Palmeiras tentou começar indo ao ataque. Entretanto, em uma bela jogada de João Pedro, que fez a virada de jogo para Vinicius Kaue, que cruzou na cabeça de Julimar, o Furacão fez o segundo aos seis minutos.

O Athletico teve nova oportunidade de marcar aos 23 minutos, quando Renan recebeu livre na entrada da área, mas finalizou sobre a meta alviverde. O gol dos donos da casa logo no início do segundo tempo mudou o ritmo do jogo e foi controlado pela equipe Rubro-Negra que saiu com os três pontos de Curitiba.